Оскар Пиастри произнесе собствената си присъда във Формула 1

Оскар Пиастри отказва да се примири с второто място. Австралийският пилот на Макларън заяви, че продължава да вярва в шансовете си за световната титла във Формула 1, въпреки трудния уикенд в Сао Пауло, където отпадна в спринта и остана четвърти в квалификацията.

Преди решаващите три старта до края на сезона той изостава с девет точки зад своя съотборник Ландо Норис, който ще потегли от първа позиция в неделното Гран при на Бразилия.

Борба до последния завой

„Все още вярвам, че мога да изляза и да печеля състезания и да спечеля шампионата“, каза 24-годишният Пиастри пред репортери след квалификацията. „Но, знаете ли, очевидно нещата не идват толкова лесно, колкото бих искал в момента“, призна той.

Австралиецът има седем победи от началото на сезона, но от Гран при на Италия през септември не е стъпвал на подиума. Междувременно съотборникът му Норис, който вече има шест победи, се възползва от поредицата трудни уикенди на Пиастри и си върна лидерството с убедителна победа в Мексико миналия месец.

Пиастри пък призна, че въпреки спадовете във формата, се чувства мотивиран да обърне развоя на шампионата: „Нищо не е свършило – три състезания са много, ако колата върви както трябва.“

Труден уикенд на Интерлагос

Пилотът на Макларън не скри, че квалификационният ден в Сао Пауло е бил сред най-сложните за него през сезона. „Самите квалификации не бяха лесни – малко странна сесия и уикенд, в който меката гума просто не работеше по някаква причина“, обясни той.

Пиастри добави, че е имал трудности да подобри времето си за обиколка и не е успял да извлече максимума от автомобила си. „Условията бяха малко трудни, колата не се държеше така, както очаквахме“, призна той.

Интерлагос, известна със своите резки промени във времето и високата надморска височина, отново се оказа капан за мнозина пилоти. Пиастри ще потегли зад своя съотборник Норис, Кими Антонели от Мерцедес и Шарл Льоклер от Ферари – трима съперници, които ще трябва да изпревари, за да запази шансовете си за титлата.

Оптимизъм въпреки всичко

На въпроса как може да обърне нещата в своя полза, австралиецът отговори с увереност: „Просто ще се опитам да изпреваря няколко коли. Това е всичко, което мога да направя – да се възползвам от всички възможности, които се появят, и да видим какво ще се случи.“

В Макларън сезонът се превърна във вътрешна битка между двама таланти, израснали от академията на тима. И макар Норис да има лек аванс, Пиастри остава символ на постоянство и хладнокръвие. В Сао Пауло австралиецът ще търси не само победа, но и възможност да върне баланса в отбора – и да докаже, че борбата за световната титла още не е приключила.

