Скандален Камерун започна с победа за Купата на Африка

Отборът на Камерун започна участието си на Купата на Африка с победа, въпреки сериозните скандали, които разтърсваха тима в навечерието на турнира. Камерунците се наложиха с минималното 1:0 над Габон в последния мач от първия кръг на груповата фаза.

Единственото попадение в срещата реализира Карл Ета Ейонг, който се разписа още в шестата минута. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след намеса на системата ВАР стана ясно, че страничният съдия е допуснал грешка и попадението беше признато. Така футболистът, който се състезава в испанската Ла Лига, отбеляза дебютния си гол за националния отбор едва в четвъртия си мач с екипа на Камерун.

Срещата се игра на фона на сериозни кадрови трусове в камерунския тим, след като част от най-опитните футболисти не бяха включени в състава за турнира. Групата беше оформена лично от президента на федерацията Самуел Ето’о, който извади от отбора играчи, критикували управлението му. Въпреки това Камерун успя да стартира турнира с успех, а първият кръг от груповата фаза на Купата на Африка премина без сериозни изненади.

