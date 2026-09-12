Всичко за Камерун

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Последни новини Свят Спорт Мондиал 2022
Бой с палки потресе Африка

Бой с палки потресе Африка

На ужасяващи сцени станаха свидетели зрителите на решаващия квалификационен мач между Кот Д'Ивоар и Камерун (0:0) за Купата на Африканските нации. Сл...

20 ноември | 17:55
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В Камерун си биха главички

В Камерун си биха главички

Бразилия. В Камерун си биха главички по време на мача с Хърватия (0:4). В продължението на срещата Екото нападна Муканджо и му заби главичка. Потърпе...

19 юни | 18:06
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