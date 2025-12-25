Ал-Насър с Роналдо с разгромна победа и пълен актив в Азия

Отборът на Ал-Насър с Кристиано Роналдо в състава си постигна категорична победа с 5:1 срещу Ал Завраа в двубой от шестия кръг на второто ниво на Азиатската Шампионска лига. С успеха тимът от Саудитска Арабия завърши на първо място в групата си с пълен актив от 18 точки, като демонстрира сериозно превъзходство през цялата кампания.

Кристиано Роналдо не се разписа, но имаше ключова роля за успеха, след като асистира за гола на Жоао Феликс в 44-ата минута. Португалската връзка отново се оказа решаваща, а капитанът на Ал-Насър беше сред най-активните на терена и участва в голяма част от опасните атаки на своя тим.

Останалите попадения за саудитския гранд реализираха Кингсли Коман, който се отчете с два гола, както и Уесли и Ал-Амри. Ал-Насър контролираше мача още от първите минути и не остави съмнения в превъзходството си, като завърши груповата фаза като един от най-резултатните и стабилни отбори в турнира.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com