След рекорда: Попариха Ландо Норис

Британският пилот на тима от Формула 1 на "Макларън“ Ландо Норис е глобен с 59 000 долара от Международната автомобилна федерация (ФИА). Причината за санкцията е нецензурна реплика в интервюто на пилота след състезанието за Голямата награда на Лас Вегас, съобщава фотографа Марк Сатън в профила си в една от социалните мрежи.



Норис изпусна нервите си, описвайки с нецензурна дума поражението си в борбата за място с четирикратния световен шампион Макс Верстапен от "Ред Бул“ на първия завой. Ландо завърши втори, но бе дисквалифициран заради технически проблем с болида му.



Верстапен спечели старта, а след дисквалификацията на Норис втори стана Джордж Ръсел с "Мерцедес“. Топ 3 допълни другият пилот на "Мерцедес“ Андреа Кими Антонели.

Както "Стандарт" съобщи дни по-рано, Ландо Норис стана първият пилот в историята на Формула 1, който кара 150 състезания с първия отбор.

