Браво! Втора поредна титла за сестри Стоеви
Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова имат общо шест за 2025 година
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Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова имат общо шест за 2025 година
Сестрите Габриела и Стефани Стоеви са поставени под номер 1 в турнира в Белгия
Поставените под номер 1 в схемата българки разгромиха представителките на Франция Теа Маргерит и Флави Вайе
Страната ни завършва надпреварата в Семнан с две отличия
Така България завършва надпреварата с две отличия
Стефани Стоева триумфира на международния турнир по бадминтон
Стефани Стоева спечели наградата за най-добър млад бадминтонист на Европа за 2013 г. Тя получи приза си в събота на годишната среща на Европейската фе...
Фредерикшавн. Стефани Стоева отпадна на полуфиналите на сингъл жени на международния турнир по бадминтон в датския град Фредерикшавн с награден фонд...