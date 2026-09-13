Всичко за Стефани Стоева

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Стафани Стоева е №1 в Европа

Стафани Стоева е №1 в Европа

Стефани Стоева спечели наградата за най-добър млад бадминтонист на Европа за 2013 г. Тя получи приза си в събота на годишната среща на Европейската фе...

13 април | 16:17
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