Състезателките ни в Атина прибраха две титли и още четири медала
На международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup
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На международния турнир по художествена гимнастика Aphrodite Cup
Възпитаничките на Петя Неделчева-Хранова имат общо шест за 2025 година
Сред децата винаги съм се чувствал най-добре, написа още той
Новият международен турнир се казва Clash of Leagues и ще стартира това лято
80 тенисисти от 5 държави участват в Международния турнир по тенис на маса за наградите на Ротари клуб в Момчилград
Общо 12 български тенисисти извоюваха място в основната схема на Международния турнир по тенис на маса 2016 ITTF World Tour Asarel Bulgaria Open, кой...
Девет медала спечелиха параолимпийците ни през първия ден от Международния турнир по лека атлетика, който се провежда от вчера в емирство Шарджа. Три...
Габриела Михайлова и Гергана Топалова се класираха за втория кръг на двойки на международния турнир по тенис за жени "Santa Marina Open" с награден фо...
Кърджали. На 22 август в Ардино ще бъде открит Международния турнир по тенис на маса за юноши и девойки в памет на именития състезател и треньор Дург...
Благоевград. Над 200 състезатели от България, Сърбия, Гърция и Македония мерят сили през уикенда в Международен турнир по канадска борба в Благоевград...
Победителите от 2013 г.
Фредерикшавн. Стефани Стоева отпадна на полуфиналите на сингъл жени на международния турнир по бадминтон в датския град Фредерикшавн с награден фонд...