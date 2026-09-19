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Бургас посреща над 100 стрелци от Балканите

Спортна стрелба, параспорт, нова дисциплина и семейна надпревара „възрастен и дете“ в "Нефтохимик“

Бургас посреща над 100 стрелци от Балканите
19 сеп 26 | 11:56
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Бургас за първи път ще бъде домакин на международен турнир по спортна стрелба. Надпреварата за Купата на Бургас ще се проведе от 22 до 24 септември 2026 г. в спортна зала „Нефтохимик“, като организатор е Спортен стрелкови клуб „Бургас“ с подкрепата на Община Бургас и Българския стрелкови съюз.

На огневата линия се очаква да застанат над 100 състезатели от България и чужбина. Заявки за участие се очакват от представители на Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия и Гърция.

Турнирът ще има и няколко важни премиери за българската спортна стрелба. За първи път в програмата на международен турнир у нас ще бъдат включени стартове за парасъстезатели. Освен български участници в тях ще се включат и представители на Сърбия.

Друга новост е атрактивната дисциплина „Комбо“, която ще бъде представена за първи път в България в рамките на международен турнир. В нея отборът е съставен от двама състезатели – единият стреля с пистолет, а другият с пушка.

Организаторите отварят турнира и към хора, които не са картотекирани състезатели. За първи път състезание от подобен ранг ще даде възможност на любители, деца и техните родители да се докоснат до спортната стрелба.

Особено място в програмата е отделено на семейните отбори във формат „възрастен и дете“. На 22 септември, освен стартовете за деца, желаещите ще могат да се включат безплатно в специалната надпревара.

Идеята е родител и дете да застанат рамо до рамо на огневата линия и заедно да усетят концентрацията, дисциплината и тръпката на спортната стрелба. Освен преживяването участниците ще имат възможност да се борят и за медали и награди.

Организаторите канят жителите и гостите на Бургас, представителите на медиите и всички любители на спорта да станат част от първото международно издание на турнира за Купата на Бургас.

Къде: спортна зала „Нефтохимик“, Бургас
Кога: 22–24 септември 2026 г.
Вход: свободен
Програма: www.shootingburgas.com

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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