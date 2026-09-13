Почина емблема на българския футбол
На 66 години
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На 66 години
Кой е той
Нефтохимик е в несъстоятелност
Шампионите са с 10 заразени с коронавирус
Тимът от Бургас би за трофея Хебър с 3:0
Играчите на Нефтохимик са свободни да си търсят отбори
Волейболистите от Пазарджик надиграха шампионите от Нефтохимик с 3:0 в Бургас
Битката да трофея е утре от 18,30 ч в Бургас
"Орлите" продължават напред за Купата на България
Очаква се спецът да подпише до няколко дни
Мирис на море ще се носи от новия формат на "А" група, стана ясно днес. След "Созопол" и "Нефтохимик" ще подаде документи за участие в елита. Това обя...
Компанията „Шел Експлорейшън енд Прадакшън (LIX) Б.В.", е избрана за титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „1-14...
„ЦСКА се възползва от нашите грешки и победи. Повече желаеха победата от нас". Това сподели треньорът на "Нефтохимик" Атанас Атанасов заяви след загу...
„Фантастична игра от нашия отбор. Момчетата се представиха страхотно и заслужено победихме. Доволен съм от всичко, което видях, начинът, по който игра...
Вече са ясни часът и датата на двубоят за Купата на България между ЦСКА и Нефтохимик. Двата отбора ще се срещнат на 23 септември (сряда) от 18:45 часа...
Бургас. ПФК Нефтохимик 1962 информира своите привърженици и любители на футбола, че собственикът на клуба Николай Филипов спира да отделя сам средства...
"Локо" (Сф) няма бъдеще в този си вид, заяви песимистично асът на тима Сашо Бранеков след успеха над "Нафтата" с 3:0. "Имам договор за още една годин...
София. Локомотив (София) победи като домакин Нефтохимик с 3:0. Двубоят на стадион "Локомотив" в "Надежда" бе от 35-ия кръг на футболния шампионат. Го...
Северният плаж на Несебър се е превърнал в бойно поле в неделя, обявиха бургаски сайтове. Ултраси на "Нефтохимик" и "Берое" са се млатили с бухалки и...
"Нефтохимик" разплака "Берое" с 1:0 за първи път, откакто "А" група се раздели на първа и втора седмица. Гостите сами спомогнаха за това, след като по...