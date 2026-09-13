Всичко за Нефтохимик

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Последни новини Спорт Бизнес
Висшата лига става "морска"

Висшата лига става "морска"

Мирис на море ще се носи от новия формат на "А" група, стана ясно днес. След "Созопол" и "Нефтохимик" ще подаде документи за участие в елита. Това обя...

11 април | 21:40
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Янев: Фантастична игра

Янев: Фантастична игра

„Фантастична игра от нашия отбор. Момчетата се представиха страхотно и заслужено победихме. Доволен съм от всичко, което видях, начинът, по който игра...

23 септември | 20:33
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Разформироваха Нефтохимик

Разформироваха Нефтохимик

Бургас. ПФК Нефтохимик 1962 информира своите привърженици и любители на футбола, че собственикът на клуба Николай Филипов спира да отделя сам средства...

27 юни | 10:31
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Лесна победа за Локо (София)

Лесна победа за Локо (София)

София. Локомотив (София) победи като домакин Нефтохимик с 3:0. Двубоят на стадион "Локомотив" в "Надежда" бе от 35-ия кръг на футболния шампионат. Го...

26 април | 18:05
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"Нафтата" разплака "Берое"

"Нафтата" разплака "Берое"

"Нефтохимик" разплака "Берое" с 1:0 за първи път, откакто "А" група се раздели на първа и втора седмица. Гостите сами спомогнаха за това, след като по...

13 април | 19:01
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