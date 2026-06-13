Всичко за Спортна Стрелба

Следете всички новини, анализи и коментари за Спортна Стрелба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Туризъм
Мария Гроздева пак е златна

Мария Гроздева пак е златна

Мария Гроздева спечели поредното си злато от Световната купа в Рио де Жанейро, 6 години след последния си успех в Белград. Двукратната шампионка по с...

21 април | 17:40
0 коментара
4397