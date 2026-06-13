Нов успех за България. Донесе го Антоанета Костадинова
В изключително оспорван финал тя постигна резултат от 215.0 точки
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В изключително оспорван финал тя постигна резултат от 215.0 точки
На 1 март Весела Лечева ще представи официално кандидатурата на страната ни за домакин на събитието
Най-успешната ни олимпийка ще стреля заедно със Самуил Донков в Минск
Единствената българка с квота в спортната стрелба за олимпиадата в Рио Антоанета Бонева спечели днес златен медал от Световната купа в Баку. 30-годишн...
Уникално стрелбище строят край Сандански Все повече наши и чужди туристи търсят като атракция спортната стрелба. Това твърдят туроператори и хотелиер...
Мария Гроздева спечели поредното си злато от Световната купа в Рио де Жанейро, 6 години след последния си успех в Белград. Двукратната шампионка по с...
Валери Григоров и Мария Гроздева