Иван и Андрей - без нас няма Ферма!

Бившите продуценти на популярно наше тв шоу направиха интересен коментар.

Защо новата „Фермата“ се издъни?

Този въпрос задават Иван и Андрей в подкаста си.

Ето какво пишат:

„Фермата“ се завърна, но този път без Иван и Андрей. И още от самото начало нещата тръгват… меко казано странно. 😅

Зрителите очакват една дата за старта, а предаването изненадващо се появява два дни по-рано. Толкова неочаквано, че хората започват да си звънят: „Пускай телевизора, дават Фермата!“ 📺😂

Но премиерата ли е единственият проблем? Влизаме зад кулисите на телевизията с рейтинги, цифри и детайли за програмната стратегия – и търсим причините защо новият сезон не стартира така, както вероятно са очаквали.

🇧🇬 От патриотизъм, знамена и „българщина“ до пълен 180-градусов завой само два часа по-късно… 🤔 „Фермата“ страда, защото Иван и Андрей вече ги няма – или причините са много по-дълбоки?"