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Отвориха пътя за Дуранкулак

Отвориха пътя за Дуранкулак

Добрич. Вече е отворен пътят за Дуранкулак, а работата на граничния пункт е възстановена, съобщи МВР. Оттам уточняват, че е засилен трафикът на товар...

23 декември | 15:26
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