Заличиха хотел отворен от Тодор Живков
Комплексът бе един един от водещите центрове за калолечение в страната
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Комплексът бе един един от водещите центрове за калолечение в страната
Отстранени са всички паднали върху пътя клони и дървета
Без ограничения преминават и камионите
Пунктът е отворен в двете посоки след сутришната акция ГКПП "Капитан Андреево" вече е отворен в двете посоки и всички трасета на изхода към Турция и...
Берковица. Отвориха пътя от Северозапада за София през старопланинския проход „Петрохан". Той бе затворен на 10 октомври заради ремонт на два жп-прел...
Добрич. Вече е отворен пътят за Дуранкулак, а работата на граничния пункт е възстановена, съобщи МВР. Оттам уточняват, че е засилен трафикът на товар...