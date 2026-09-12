Планинските спасители изумени от Стефани. Нови разкрития
Пускат и дрон да търси младата жена
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Пускат и дрон да търси младата жена
В момента доброволците от планинка спасителна служба я транспортират с количка
Изчезнала по време на 20-километров маратон в Нова Зеландия жена разказа как е успяла да се спаси от глад и студ в пустошта. 29-годишната Сюзан О'Брай...
Плевен. Полицията издирва безследно изчезнала млада жена от Белене. Моника Стефанова Петрова, на 22 години, е в неизвестност от 6 ноември тази година....
Втори ден полицаи, пожарникари от Кирково и 40 жители на село Горски извор са се включили в операция по издирването на 87-годишна, съобщиха от ОД на М...
София. Столичната полиция издирва 35-годишната Антоанета Димитрова, която е в неизвестност от 7-ми ноември, съобщиха от пресцентъра на МВР. Жената е...
Бургас. 25-годишна жена изчезна безследно посреднощ от центъра на града. Медицинската сестра Валентина Иванова е в неизвестност от 15 април. От тогав...
Монтана. Бориска Методиева Славчева от Лом е в неизвестност от 1 ноември, съобщиха днес от областната дирекция на МВР в Монтана. На тази дата тя гост...
Монтана. Обявената за издирване преди пет дни 87-годишна жена от Лом е открита погребана в близко до дома й дере, съобщиха от областната дирекция на М...