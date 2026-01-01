Всичко за Москвич

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Легендата Москвич се завръща

Легендата Москвич се завръща

Френският гигант Рено може да пусне коли под марката Москвич. Новината е на вестник "Известия". По данните на изданието заявка в комисията по патенти...

12 октомври | 14:40
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Дядо се преби с "Москвич"

Дядо се преби с "Москвич"

71-годишен мъж пострада тежко в Русе, след като москвичът му го блъсна и се спря в две паркирани коли. Старецът и негов съсед сменяли накладките на ко...

25 септември | 21:05
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