Как се привличат туристи със 70-годишен „Москвич“
Струвал 100 000 долара, сега разхожда чужденци
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Струвал 100 000 долара, сега разхожда чужденци
Moskvich M90 е новият флагман на руската автомобилна марка
Той ще трябва да започне да се продава в края на годината
Има 136 конски сили под капака
И удар по амбициите на руските коли
Първоначално моделната гама ще включва пет превозни средства
Първият модел е копие на немския "Опел"
Френската автомобилна компания "Рено" продаде активите си в Русия на руската държава
Френският гигант Рено може да пусне коли под марката Москвич. Новината е на вестник "Известия". По данните на изданието заявка в комисията по патенти...
71-годишен мъж пострада тежко в Русе, след като москвичът му го блъсна и се спря в две паркирани коли. Старецът и негов съсед сменяли накладките на ко...
Най-старият Москвич на някогашната българска народна милиция отново по улиците на страната. Ретро колата се превърна в истинска атракция на парада на...
Благоевград. Солидно почерпен санданчанин посегна на лек автомобил „Москвич". Около 09,10 часа в петък в РУП - Сандански е получен сигнал за извършена...