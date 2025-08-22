Силният хъс стимулира успехите в “Дънди Прешъс Металс”

В световен мащаб процесът е много дълъг и около 1:10 000 проекта стига до рудник, споделя Стефан Методиев, директор "Проучвателни дейности"



С каквото и да се занимаваме трябва да го правим със сърце и душа, с грижа и уважение към човека до нас, за да има постигнатото още по-голяма стойност и да е полезно за всички

Оптимизмът е силата, която ни кара да вървим напред

Минният бизнес е един от основните сектори на всяка икономика. Осигурява прираст първо като полезно изкопаемо и след това като работна ръка. За да използваме всяко удобство - дали ще е телефон, автомобил, хладилник или готварска печка, са необходими ресурси, които първо трябва да бъдат намерени.

"Силният хъс за справяне с предизвикателствата е важен компонент от формулата на успеха. Този хъс е силно осезаем в колектива на "Дънди Прешъс Металс" ("ДПМ").

За да бъдат открити полезните изкопаеми, трябва да се осъществят търсещи проучвателни дейности. Тясно свързано с това е сондирането.

Работата на екипа "Проучвателни дейности в "ДПМ" е доста сериозна и отговорна - няма да е грешно, ако се каже, че от успеха им зависи и успехът на цялото дружество. През последните години, основен фокус на геолозите са сондажните работи и обработването на сондажна ядка, което всъщност е най-достоверната, но и най-скъпата част от търсенето и проучването на рудни тела.

Геоложкото проучване преминава през няколко етапа - картировка, запознаване с терена, опробване на скални разкрития. При потенциално добри резултати, се преминава към геохимични опробвания на почви, към геофизични методи, които са много разнообразни.

Различни фактори влияят върху избора къде да се сондира, а взаимодействието между отделните екипи в предприятието - еколози, разрешителни и правни дейности, връзки с обществеността, здраве и безопасност и работата с институции като общини, РИОСВ, Изпълнителната агенция по горите, министерство на културата и много други, е ключово. Изискват се много и различни разрешителни.

След като е установен сондажен таргет, сондирането и по-конкретно проучвателното сондиране продължава с подготовка на сондажна площадка и поставяне на сондажна апаратура. Сондажният процес се наблюдава постоянно, за да няма отклонения от зададената цел, която се намира в дълбочина.

Сондажната машина е сложна апаратура с голям двигател и сондажен лост, който навлиза в земните недра и изважда сондажна ядка. Процесът се нарича ядково сондиране и позволява проучване в дълбочина без да се правят големи изработки. За да се открие ценното, натрупано през милионите години в геоложките слоеве на земните недра, се изисква и дух на откривателство.

"Това, което прави нашата работа интересна, е събирането на дребни детайли, малки парчета информация, които след като се обединят и интерпретират ни разкриват една цялостна картина. Оптимизмът е силата, която ни кара да вървим напред, дори и в най-трудни моменти, изключително важно качество. Единението и погледът в една посока са фактори, които са определящи за силата на Проучвателния екип." - споделя геологът "Проучване" Виктор Стойчев.

Сондажната ядка се обработва, за да се събере техническа документация за извлекаемост, здравина, напуканост. Гледа се каква е скалата, описва се какви промени се наблюдават, минерализация - ползва се набор от инструменти. Натрупаната база данни се анализира в различни софтуери и се моделира в геоложки модели.

"Смисълът на проучването е да се даде основа на бъдещи минни работи. В световен мащаб процесът е много дълъг и около 1:10000 проекта стига до рудник. Геологията, търсенето и проучването, минните дейности изискват физически контакт със скалата. Отвъд концептуалния модел, реалният допир със скалата е неизбежен, за да може да се определи дали и в каква степен има минерализация." - споделя Стефан Методиев, директор "Проучвателни дейности" в "Дънди Прешъс Металс".

"С развитието на технологиите, и не само в сондирането, се опитваме да въвеждаме иновации, да усъвършенстваме процеса, така че да бъде по-щадящ. Освен конвенционалното диамантено сондиране, с което изваждаме сондажна ядка, за да я обработваме, правим и т.нар. многозабойно сондиране. При него от един ствол се правят няколко сондажа, като по този начин се щади околната среда." Този пример за добри практики дава Анета Алексиева, старши геолог "Проучване", Проекти.

След приключване на сондирането, оборудването се премахва, почиства се и мястото се възстановява до първоначалния си вид. Всичко се рекултивира. Дружеството има ангажимент за отгледните грижи няколко години. По договор с държавата, се предоставят годишни отчети, в които се докладва цялата налична информация, вкл. интерпретацията. Документацията е достъпна.

Съвременната апаратура е щадяща за околната среда.

Безопасността и здравето са най-ценни за нас

Проектът "Дай пет!" - малък знак с голямо значение

Инвестициите в здраве, безопасност и благополучие не са просто част от корпоративната политика на "ДПМ" в България. Това е наша водеща ценност, основен елемент от културата ни и двигател на непрекъснатото ни усъвършенстване. В сърцето на всяка успешна компания стоят хората, които чрез мотивация и признание създават сигурност във взаимоотношенията и безопасност в работата.

В "Дънди Прешъс Металс Челопеч" и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" вярваме, че няма по-голяма ценност от здравето и безопасността. С ясна мисия, че нито един инцидент не е приемлив, нито едно пренебрегване на стандартите за безопасна работа не е оправдано, започнахме да инвестираме в бдителност и лична отговорност.

Превенцията като подход и признанието като стимул са в основата на кампанията "Дай пет!", която стартира през 2024 г. първо на територията на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" и рудник "Челопеч" и след това на цялата територия на "Дънди Прешъс Металс Крумовград". Към днешна дата това е първата глобална кампания за "Дънди Прешъс Металс" за безопасност на три континента - в Канада, Еквадор, България и Сърбия.

"Дай пет" поставя фокус върху културата на съзнателност, в която всеки служител не само отговаря за своята безопасност, но и активно следи и подкрепя колегите си. Това е подходът на "другия пазител" - философия, при която грижата е споделена и превантивното поведение се насърчава.

Проектът "Дай пет" надгражда съществуващите златни правила, формалните системи и политики, като поставя акцент върху поведението - действията, които изграждат безопасната култура. Всеки служител може да "даде пет" на колега, който е демонстрирал примерен подход към безопасността - чрез внимание, инициативност, спазване на правилата или помощ към друг.

На хартия или в специално разработено приложение, всеки може да опише какво в поведението на колегата е било над очакванията и е допринесло за по-голяма безопасност. Освен служители на дружествата, в инициативата участват и служителите на подизпълнители. Това е и първата официална програма в "ДПМ" в България, чрез която се признават усилията за "допълнителната миля" - когато някой не просто изпълнява изискванията, а живее ценностите на компанията.

В основата на нашата култура стои убеждението, че ценностите водят поведението. Затова насърчаваме всички в компанията да наблюдават, отбелязват и признават действия, които повишават сигурността както на индивидуално, така и на екипно ниво.

През 2024 г. всички предприятия на "ДПМ" отбелязахме 4.7 млн. работни часа без инциденти с временна неработоспособност в производствените ни дружества и на обектите, където провеждаме геоложки проучвания.

Продължаваме да усъвършенстваме процедурите си за безопасност, като в процеса участват все повече хора, а целта ни е да постигаме все по-добри резултати по този показател.

Дружествата на ДПМ с награди за опазване на околната среда

На 18 август, по традиция, Българската минно-геоложка камара отбеляза празника на миньора.

"Изминалата година постави пред индустрията редица предизвикателства, но и затвърди ключовата роля за икономическото развитие, технологичния напредък и сигурността на доставките в национален и европейски мащаб. Нашата индустрия не просто осигурява суровини - тя създава основата, върху която се изграждат чистите технологии, енергийната независимост и високотехнологичните производства. Секторът е ключът към бъдещето. ", сподели председателят на УС на БМГК, инж. Драгомир Драганов. "Дънди Прешъс Металс Челопеч" и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" получиха награда за грижа за опазване на околната среда, удостоверена от

Регионалната инспекция по околна среда с липсата на нарушения и санкции на екологичните норми през 2024 г.

"От името на двете ни дружества искам да благодаря за високата оценка. "ДПМ" наистина работи с грижа за околната среда - с нулево заустване и прогресивна рекултивация. С рудник "Ада тепе", развит в Натура 2000 зона, се надявам да покажем, че минната индустрия работи от природата и за природата като върнем обратно земите на природата", отбеляза Ирена Цакова, изпълнителен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД след като получи наградата.

За "Дънди Прешъс Металс Челопеч" отличието за грижа за околната среда беше прието от Сергей Михалев, главен инженер "Технически служби. През 2024 г. дружествата на "ДПМ Металс" инвестираха в различни инициативи за енергийна ефективност и сертификати за зелена енергия, с което беше постигнато намаление от над 25% на емисиите на парникови газове по Обхват 1 и 2 спрямо базовите стойности през 2020г. Продължава съвместната работа с доставчици за разработване на основни механизми за повишаване на капацитета и създаване на нови бизнес партньорства, които да адресират първопричините за предизвикателствата с емисиите по Обхват 3.

Управлението на отпадъците в Челопеч бележи успехи като стерилната скална маса от добива на руда се използва изцяло за запълнение на иззетите пространства в рудника.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com