Силният хъс стимулира успехите в “Дънди Прешъс Металс”
През последните години, основен фокус на геолозите са сондажните работи
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През последните години, основен фокус на геолозите са сондажните работи
Проектът "Ада тепе" дава възможност за развитие на академичната дисциплина минна археология
През месец февруари Висшето ръководство на канадската компания "Дънди Прешъс Металс" оповести повишението на проф. д-р инж. Илия Гърков в позиция Изпъ...
Досегашният старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ в Европа поема още по-големи отговорности в минната компания
Министърът на иновациите и растежа посети рудник „Челопеч“ и се запозна с проектите за дигитализация в предприятието
Продължавайте общополезната си мисия, каза проф. д-р инж. Илия Гърков
Социална инвестиция на "Дънди Прешъс Металс" стимулира предприемачеството
Добитата руда край Крумовград е 158 413 тона
София. Дънди Прешъс Металс-Канада обяви две нови назначения във висшето си ръководство. Николай Христов е назначен на длъжност Старши вицепрезидент "...
След отказа на местния парламент в Крумовград
Интервю с Борислав Сандов, съпредседател на партия "Зелените" - Г-н Сандов, партия "Зелените" оглави гражданските протести срещу застрояването на Кар...
Канадците вадят 4 тона жълт метал и 6,8 тона сребро, 1,5% са за държавата