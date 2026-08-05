Община Казанлък връчи ваучери за памперси и бебешка храна за 36 новородени

Първите месеци с едно бебе носят безброй емоции, но и много нови грижи. Именно в този специален момент Община Казанлък отново подаде ръка на младите родители, като връчи ваучери за закупуване на памперси и бебешка храна на семействата на 36 новородени.



Церемонията се състоя в обновената ритуална зала на общината, където родители и близки споделиха един различен празник – посветен на най-малките жители на Казанлък. Сред новородените са 19 момчета и 17 момичета, които вече са част от голямото семейство на града.



Ваучерите бяха връчени от заместник-кмета Сребра Касева от името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, която отправи към родителите пожелания за здраве, спокойни дни и много щастливи мигове с техните деца.



Инициативата е израз на стремежа на Община Казанлък да бъде близо до младите семейства още от първите дни след раждането на техните деца. Макар жестът да е символичен, той носи важно послание – че всяко новородено е повод за радост и заслужава внимание и подкрепа.



Грижата за децата и насърчаването на младите семейства остават сред водещите приоритети в политиката на Община Казанлък и кмета Галина Стоянова.