Голяма мъдрост за бърнаута от Средновековието. Колко опасна е ацедията
Вместо да поучават и осъждат хората, свещениците водели задълбочени разговори с тях досущ като истински психотерапевти
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Вместо да поучават и осъждат хората, свещениците водели задълбочени разговори с тях досущ като истински психотерапевти
Общинският съвет я прие, създава се нова образователна среда
София. "Ние имаме нужда от активни, творчески, отворени, свободни и многообразни и най-различно мислещи млади хора, които споделят ценностите на бълга...