Всичко за Религии

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Броеницата успокоява ума

Броеницата успокоява ума

Присъства във всички религии, различават се по броя на мънистата С нея католиците изчисляват колко пъти са казали "Отче наш" Думата броеница веднага...

06 август | 14:10
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Три религии в дома на Ходжеви

Три религии в дома на Ходжеви

Семейството доктори работи за Молитвена закуска в Пловдив Историческите корени на Националната молитвена закуска датират от 1935 г., когато група биз...

24 декември | 15:05
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Религиите са мост, а не оръжие

Религиите са мост, а не оръжие

Негово Високопреосвещенство митрополит Теодосий (Аталла Хана) e религиозният покровител на Велик Приорат България в Светите земи - Севастийски митропо...

28 декември | 22:10
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200 бранят Музея на религиите

200 бранят Музея на религиите

Стара Загора. Делото за собствеността на Ески джамия в Стара Загора бе отложено за втори път. Окръжният съд в града на липите уважи молба от кметствот...

01 ноември | 20:00
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