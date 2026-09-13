Тайната на Кайлаш - свещената планина, където потопът погуби хиляди
Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
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Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
Има страни по света, които живеят според свои собствени уникални календари
Просветният министър Красимир Вълчев даде подробности
Привържениците на предложението на МОН се събират пред храм-паметника "Свети Александър Невски"
Министър Красимир Красимир Вълчев увеличава и часовете по математика
Богородица се явява на свещеник от Кокалянския манастир
Присъства във всички религии, различават се по броя на мънистата С нея католиците изчисляват колко пъти са казали "Отче наш" Думата броеница веднага...
Семейството доктори работи за Молитвена закуска в Пловдив Историческите корени на Националната молитвена закуска датират от 1935 г., когато група биз...
Папа Франциск отправи пожелание през започващата във вторник Юбилейна година на милосърдието, обявена от католическата църква, католиците и православн...
София. Не бива да допускаме разделение в обществото и разграничение на мюсюлмани и християни. Около тази теза се обединиха министър-председателят Бойк...
Негово Високопреосвещенство митрополит Теодосий (Аталла Хана) e религиозният покровител на Велик Приорат България в Светите земи - Севастийски митропо...
София. Първият Празник на религиите ще се проведе в София под мотото: "Толерантни в разнообразието-европейско измерение за модерна столица". Събитиет...
София. Правителството утвърди дните на религиозните празници през 2014 г. на вероизповеданията, различни от православното. Датите са съгласувани с рък...
Стара Загора. Делото за собствеността на Ески джамия в Стара Загора бе отложено за втори път. Окръжният съд в града на липите уважи молба от кметствот...