Експерт смрази с разкритие за реките в София

София е още по-зле от "Елените", а намесата в реките може да се превърне в трагедия. Над 33 са наименованите реки в София град.

Има и други, които са без имена. Нямаме добра карта, някои реки изчезват, подземните води се изпомпват. Други се вкарват в тръби и се затрупват с отпадъци.

Тази картина описа в интервю за БНР Иво Анев, преподавател в УНСС, експерт по логистика и устойчиво управление на риска, основател на фестивала "Реките на София".

Дори в Перловска река има две реки, които нямат имена. На различните карти те се появяват и изчезват и това е проблем. София прилича на "Елените" - има планина отгоре, тези реки имат своя водосбор и е редно реките да не се застрояват, заяви той.

Във Витошката яка има неправилна намеса в реките, слагат се в тръби под земята, строи се върху реките, подчерта Иво Анев. В един момент това може да се превърне в трагедия, изрази мнение той.

В квартал "Витоша" река Джебарица е местена многократно, вкарвана е в тръби, даде пример Анев и разказа още: "Тези реки се унищожават. В квартал "Витоша" редовно стават наводнения, когато завали по-силен дъжд точно заради една от тези реки. Водата от река Джебарица, която е пресушена, е "изнесена" в безименна река.

Река Кална е зарита, местена и какво ли още не през годините. Тя тече между "Младост" и "Горубляне". Много е тъжно да се вижда, че там е бунище на строителни отпадъци. Някога в тази зона е минавал плавателният канал на София, който също е затрупан със строителни отпадъци. Една от реките в "Малинова долина" е сложена в тръба, както е в "Елените". "Добрата картография няма да стане просто от сателит. Трябва работа на терен", коментира Иво Анев. "Де факто има река, де юре в една сериозна част от тази площ, която е наводнена, също има река, но има нещо много интересно - според кадастъра де юре има река, но тя достига до хотел. Под този имот реката е изчезнала, а след него реката продължава". Това заяви пред БНР инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка" в коментар за наводнението в "Елените" и причините, довели до трагедията. "Река има, тя се образува от сливането на 2 реки над "Елените". Може би в някои периоди тя да пресъхва, но това си е официално река. В кадастъра си пише, че това са поземлени имоти, публична държавна собственост, с начин на трайно ползване - водно течение, река. Обаче под хотела тя е изчезнала. А по-надолу, където има река - официално по кадастъра, тя също е застроена с аквапаркове, тенис кортове, паркинги и т.н., което е забранено по Закона за водите", отбеляза той. София е още по-зле от това, което се вижда в "Елените", алармира Димитър Куманов и обясни: "И в София един куп от реките не са отразени в кадастъра като реки. Това се прави нарочно, за да може и върху тях да се строи.

Един куп софийски дерета вече са засипани някои със строителни отпадъци, с изкопи. Последно нашумя река Кална в "Горубляне". Деретата на София също са засипани на много места. /.../ Голяма част от зелените площи в града, които също задържат вода, също вече са застроени. Има мераци Южният парк да се застроява".

"Ако такъв дъжд се извали в София, мостът, който е на Перловската река при Военната академия ще бъде съборен и тя ще излезе от коритото си, защото това е най-тясното място в София",

предупреди Куманов.

