Дрога като бонбони дебне децата през социалните мрежи

Достъпът на деца до дрога през социални мрежи, онлайн магазини и куриерски пратки вече е една от най-тревожните заплахи за родителите и службите. Наркотични вещества се предлагат във вид на близалки, бонбони, курабийки и гумени мечета, за да изглеждат безобидно и да привличат най-младите.

Митниците предупреждават, че децата все по-лесно намират начин да поръчват през интернет, вместо да търсят дилъри на улицата. За да спират тези доставки, служители на наркоотдела са разработили аналитичен софтуер, който с помощта на изкуствен интелект засича рискови пратки, заяви пред бТВ заместник-директорът на агенция „Митници“ Стефан Бакалов.

По думите му новата система вече дава резултати в операция „Хидра“. При акцията са задържани над 1000 пратки с различни видове дрога, маскирани като сладки изделия. Бакалов подчерта, че целта е всяка такава пратка да бъде спряна, преди да стигне до дете - независимо дали то отива само да я получи, или е придружено от родител.

Зам.-шефът на агенция „Митници“ предупреди, че проблемът е изключително труден за овладяване заради огромния обем на онлайн доставките. Всеки ден в страната пристигат между 50 000 и 100 000 малки пратки, които няма как всички да бъдат отваряни и проверявани. Именно затова според него технологиите, анализът на риска и сътрудничеството със спедиторските компании стават решаващи.

Бакалов посочи, че спедиторските фирми упражняват контрол върху съдържанието на пратките чрез собствени системи и че без техните мерки службите трудно биха се справили. Той обаче предупреди, че това не е достатъчно, защото онлайн търговията с дрога може да излезе извън контрол, ако каналите не бъдат засичани навреме.

По думите му децата възприемат онлайн поръчките като по-лесен път до наркотични вещества. Цените на малките пратки с дрога варират между 200 и 300 евро, а най-масови са синтетичните канабиноиди. Това прави риска още по-сериозен, защото подобни вещества могат да бъдат изключително опасни дори в малки количества.

Бакалов подчерта, че наркопазарът вече е дигитализиран, а доставките са фрагментирани през различни онлайн платформи. Според него глобалният наркобизнес няма как да остане извън дигиталния свят и вече се е прехвърлил в среда, в която дилърите действат по-бързо, по-скрито и по-трудно проследимо.

Митниците продължават да работят по установяване на дилърите, които използват тези канали. Софтуерът с изкуствен интелект е само част от усилията да се пресекат пратките, преди дрогата да стигне до деца, привлечени от привидно невинни опаковки и лесни онлайн поръчки.

