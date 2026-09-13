Наркотрафикът стана почти невидим. Митниците разкриват новите канали
Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
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Големите товари отстъпват на микропратки, дилърите използват Телеграм и чатботове, а службите признават, че технологиите ги поставят в ролята на догон...
Агенция „Митници“ готви софтуер с изкуствен интелект, който ще анализира риска при стотици хиляди пратки дневно
Митниците вече използват софтуер с изкуствен интелект, за да спират пратки с наркотични вещества, скрити като близалки, курабийки и гумени мечета
Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“, а Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андрее...
Използването им в комбинация с фентанил или други наркотици, води до масови случаи на смърт
Нови разкрития от началника на отдел „Борба с наркотрафика” в агенция „Митници” Стефан Бакалов
Наблюдава се увеличено производство на кокаин в Южна Америка
Нова дизайнерска дрога залива пазара в България. През последните години има около 1000 вида. Това обяви пред бТВ Стефан Бакалов, който ръководи отдел...