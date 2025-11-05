От 1 декември! Задава се тежка драма в столичен квартал

Кмет притесни хората с думите си. От 1 декември столичният район „Подуяне“ остава без изпълнител, както на сметопочистването, така и на снегопочистването, съобщи кметът на района Кристиян Христов във Фейсбук.

Това става заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването. Христов очаква сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици.

„Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени“, пише още кметът на района.

Кристиян Христов допълва, че в следващите дни ще оповести план, който да облекчи ситуацията.

„Заедно с общинските съветници от „Спаси София“ вече внесохме доклад за закупуването на 10 камиончета (от които две за район „Подуяне“), както и подготвяме доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звено по почистване в района. Това няма да реши напълно кризата, но е необходима стъпка за минимизиране на щетите“, пише още Христов.

„Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период“, допълва районният кмет.

По-рано днес на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бяха публикувани две жалби за новите процедури по почистването на пет района в столицата. Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната от жалбите е с подател консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за почистване на зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, а другата е с подател консорциум „Почистване Триадица“ и е срещу решението на Столичната община за прекратяване на процедурата за почистването на зона 6 („Люлин“, „Красно село“) и възлагането на района на общинското дружество „Софекострой“.

