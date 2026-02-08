Честит юбилей на Христо Стоичков!

Най-голямата легенда на българския футбол Христо Стоичков празнува юбилей! Днес Камата става на 60 години и ще отбележи празника си подобаващо - с грандиозно вип парти, на което се очаква да се появи и човекът, който ще изиграе великия футболист на големия екран. Кой е той, ще стане ясно по-късно днес на финала на "Вече играеш… Стоичков" по NOVA. "Стандарт" пожелава на легендарния Стоичков здраве, успехи, късмет и щастливи дълги години, изпълнени с радостта от внуците и техния смях!
Днес черпят още:
Иван Ценов, легендарен баскетболист, председател на Асоциация на българските спортни федерации
Д-р Константин Тренчев, почетен президент на КТ "Подкрепа"
Рашко Младенов, актьор, режисьор и музикант
Симеон Щерев, треньор по борба, световен и европейски шампион
Тодор Енев, бивш тенисист, дългогодишен състезател капитан на отбора на България
