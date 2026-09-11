На 1 декември Вселената дава знак на 4 зодии
Време е да се освободят от минали болки
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Време е да се освободят от минали болки
Стремим се към значителни постижения до 2026 г. и вече предприемаме стъпки в тази посока
Специален фокус в борбата със замърсяването се поставя върху децата, които са най-уязвими
Кристиян Христов допълва, че в следващите дни ще оповести план, който да облекчи ситуацията
1 декември е Световният ден за борба със СПИН. В световен мащаб всеки ден около 7100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност. Най-бързо...