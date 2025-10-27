Мощно земетресение в Турция разлюля и България

Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации съобщи, че в района на Съндъргъ, в провинция Балъкесир, е станало земетресение с магнитуд 6.1.

AFAD съобщи, че в 22:48 часа е регистрирано земетресение с епицентър в окръг Съндъргъ, провинция Балъкесир, с магнитуд 6.1.

Земетресението е било усетено в много провинции, включително и в Истанбул.

Българи от Хасково, Бургас, Кърджали пишат, че са усетили труса, информира bTV.

