Ад в Турция след труса, който удари и България. Хора скачат от балкони, срутиха се сгради

След силното земетресение в Западна Турция има пострадали хора, след като са скачали от балкони и срутени сгради.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Али Йерликая обяви последните развития относно земетресението в Балъкесир по Си Ен Ен, предаде bTV.

Земетресение с магнитуд 6,1 е ударило град Синдирги в западната част на Турция в 22:48 ч. Епицентърът е на около 150 километра южно от Истанбул.

„Има 2 срутени сгради. Един двуетажен магазин също се е срутил. Това са празни сгради. Те са били повредени при предишни земетресения и затова бяха евакуирани“, каза той.

„Нашата жандармерия е завършила първия кръг на сканиране. Няма срутени места в селата. Няма и проблеми с живота. Според проведеното досега сканиране можем да кажем, че няма жертви. В момента отивам по шосе към района на земетресението. Ще бъдем с нашия губернатор. Има оплакване относно ранени. Става въпрос за тези, които са скочили от балкони“, добави Йерликая.

Земетресението е с магнитуд 6,1 по Рихтер и е на дълбочина 6 километра, съобщава Европейският сеизмологичен център. Кадри в социалните мрежи показват разрушения, паднали сгради и смачкани коли. Засега няма информация за жертви.

На място в Балъкесир са изпратени спасителни екипи. Президентът Реджеп Тайип Ердоган написа в социалните мрежи, че има пострадали и че следи ситуацията отблизо.

