Шефът на гранична полиция разплака България. Най-силните думи за героя Стефан

Директорът на Гранична полиция Антон Златанов разплака България с пост за героя Стефан Иванов, който загина преди ден, спасявайки хора по време на водното бедствие в Царево и ваканционното селище "Елените". Златанов разказа във Фейсбук какъв доблестен мъж е бил Иванов и сподели най-силните думи за него.

Ето какво написа Антон Златанов:

Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!!

А него си го взе морето!!!

Главният ни боцман - Стефан Иванов!

Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!

Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик” и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!

Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com