Покъртителен разказ за Цанко, който загина в потопа

Уважаван, достоен и добър - така близките на загиналия багерист от село Тънково ще запомнят Цанко Николов. "Беше човек с главно "Ч" не отказваше на никого помощ", каза чичото на Цанко.

Цанко загива по време на работа на 62-годишна възраст. След първата ударна вълна, която помита пътя в Елените с кал, дърво и корени, той слиза от машината си и започва да разчиства с голи ръце.

Именно в този момент го удря втората вълна - над два метра воден стълб, който връхлита с унищожителна сила. Опитва да се задържи за дебелото стебло на дървото, но след пет минути борба със стихията, природата взима връх.

"Винаги отзивчив, винаги усмихнат, никога няма да те подмине, никога няма да каже лоша дума, с която може да обиди човек", коментира първата братовчедка на Цанко - Валя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com