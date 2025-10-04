Meteo Balkans разкри голямата истина за Елените

Опасността от потенциален потоп на в.с. Елените е била предвиждана преди години, но е получила псувни и подигравки.

Процесът приключи, но потопът остана в комплекс "Елените". Преди години направихме симулации за евентуални наводнения в Монтанско, Царево и Приморско и, разбира се, получихме огромен хейт.

Това пишат синоптиците от Meteo Balkans, цитирани от Фокус.

"Късно, до 2 часа през нощта, работихме по тази симулация, която много детайлно описва реалността. Сравнявахме резултатите със снимки, заснети с дрон, за да избегнем обвинения, че симулациите са грешни. Моделирането само по себе си е точно. Ако имахме по-добра и детайлна карта на топографията на района, щеше да е още по-точно.

Ето какво се случва, когато нивото на малка река се вдигне с 5 метра. Публикувахме прогнозна карта за нивото на реките. Не всяка река създава бедствие, и когато е отбелязана в червено, това не означава автоматично апокалипсис.

Но когато бедствието се случи, времето за реакция е въпрос на минути.

Замислите се, идват нови валеж, дано да не се повтори...", предупреждават синоптиците.

