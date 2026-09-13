Стефан Иванов е новият Главен риск директор на УниКредит Булбанк
След получаване на регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ, той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката
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След получаване на регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ, той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката
Той бе един от най-опитните, един от най-достойните, написа Антон Златанов
Авантюристът Стефан Иванов, който заедно със сина си Максим през 2020г. прекоси Атлантика на гребната лодка NEVEREST, която построиха сами в гаража...
Те прекосяват Атлантическия океан с гребна лодка
Притеснява ме липсата на адекватна реакция от държавата, каза кандидатът на НФСБ – БДС „Радикали” за кмет на София
За приоритети той определи изграждането на система за контрол на публичните средства и развитието на културата
Стефан Иванов спечели златен медал и специален диплом за най-висок резултат от всички участници в олимпиадата по астрономия, която се проведе в град К...
Ставащото в страната е постоянно дежавю, казва поетът и драматург
Георги Андонов и Стефан Иванов отпаднаха от световното първенство по бокс в Алмати (Каз). Днешният ден не бе успешен за националите. Във втория кръг...
Улицата събра поколенията на един площад, но може да изпадне в самоизолация