Нагъл рецидивист почти задуши 14 мигранти в камион
Шофьорът е и с фалшиво тексере
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Шофьорът е и с фалшиво тексере
За последната една година трафикът през "Дунав мост 2" се е увеличил с близо 15 на сто
Пътешествието между двата града на Дунава може да е и с колело
Споразумение за бъдещо сътрудничество ще бъде подписано между Плевен и румънския град Калафат в областта на туризма. То ще регламентира поддръжката на...
Белоградчик. Белоградчик ще покаже природните си чудеса – уникалните червени скали и историческата крепост „Калето", в румънския град Калафат, съобщи...
Видин. Три дни след пускането на влак по международната линия Видин – Крайова вагоните пустеят, видя наш репортер. Пътниците, купили билети от гарата...
Видин – Калафат. На чаровната Дана Тършогойу бе поверено управлението на първия влак, който откри железопътния трафик по моста между Видин и Калафат....
Видин. Пътнически влакове по Дунав мост 2 между Видин и Калафат започват да се движат от днес, информираха от Министерството на транспорта. Влакът ще...
Видин. Пътнически влак по трасето Видин - Калафат ще се движи всеки ден, считано от 10 май в двете посоки. Редовната жп-линия е на румънския железопът...
Видин. 250 000 моторни превозни средства са преминали по моста Видин – Калафат половин година след откриването му. Това съобщи изпълнителният директор...
Видин. "В първите дни след откриването на моста между Видин и Калафат /юни т.г./ търговията от двете страни на Дунава буквално експлодира", заяви заме...
Видин. "И при нас проблемен за движението към и от Дунав мост 2 е пътят Калафат - Крайова", съобщи кметът на румънския град Калафат Мирча Гуца на срещ...
Проблемният участък е проектиран през 1987 година
Видин. За първите 15 дни по новооткрития мост Видин – Калафат, ставащ известен като „Нова Европа", са преминали 31 568 моторни превозни средства, соч...
Видин. Евтини зеленчуци предлагат румънци на видински пазар. Дъмпингът на българските домати и краставици тръгна след пускането на моста „Нова Европа"...
Няма спад в трафика, въпреки плащаните такси
Мирча Гуца прекара съботата във Видин със стотици свои съграждани
Чужденци инвестирали 4 млн. евро през 2012-а, Джика Попеску от "Барса" държи най-лъскавия бар
Видин. Преминаването пеш по моста между Видин и Калафат е безплатно. Без такса ще вземат и разстоянието велосипедистите, за които има изградена специа...
Битката за Видин изглежда приключила дни след започването и. Районът с около 80 000 избиратели трябва да изпрати четирима депутати в 42-рото наро...