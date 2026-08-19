Нови подробности за ужаса в Съединение. Проговори бащата на жертвата

"Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, че синът ми откраднал!". Това заяви пред btv Асен Димитров, бащата на убития 21-годишен мъж от село Найден Герово.

Припомняме, че разследват бивш офицер от полицията за брутално убийство в Съединение на 21-годишен ром от село Найден Герово. Трупът е престоял в чувал няколко дни. Открит е снощи. Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника е открит чувала.

Името на убития е Митко Димитров, с леки умствени проблеми. Работил понякога в овчарника. Има история с кражби. Включително присъда от преди няколко седмици. Откраднал е 1000 евро.

Според неофициалната версия на задържания за убийството - опитал се да тропа по прозореца на полицая и да влиза да краде. Двамата са се познавали.