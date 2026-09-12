Нови подробности за ужаса в Съединение. Проговори бащата на жертвата
Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, заяви Асен Димитров
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Разфасовал го е като животно заради 1000 евро, заяви Асен Димитров
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Когато работиш в тази медия, всеки ден се явяваш на избори, споделя познатият глас от ефира Митко Димитров
София. "Не са убедителни мотивите за предлагането на такъв драстичен ръст в дефицита. А още по-малко отсъстват всякакви мотиви за този драстичен ръст...
Митко наръга Евгени при самозащита, твърди 17-годишната хубавица "Евгени никога не каза, че ме обича, никога не го е показвал". Това заяви вчера 17-г...