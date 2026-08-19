Филм на ужасите в Съединение! Зловещо убийство

Зловещо убийство в Съединение. Бивш офицер от полицията уби и разфасова 21-годишен ром от село Найден Герово, съобщава bTV.

Трупът е престоял в чували няколко дни. Открит е снощи. Бившият полицай се е прехранвал като овчар. В овчарника са открити чувалите. На място са полиция и разследващи.

Трупът е на Митко Димитров. Той е бил разчленен и сложен в 3-4 чувала. Частите от тялото са били хвърлени в шахта, която е близо до овчарника на бившия полицай Тодор Лапков, предаде агенция БЛИЦ.

Лапков е пенсионер, бивш офицер от полицията. Той има обор с овце в квартал "Точиларци" на град Съединение.

Жертвата е от село Найден Герово. Във вторник около полунощ Митко Димитров казал на свои приятели, с които бил в центъра на селото, че отива пеша в кв. Точиларци към овчарника на Лапков, защото скоро не го е обирал, научи БЛИЦ от свои източници.

Какво е станало там никой не знае, вероятно крадецът е изненадал убиеца си, докато втория е спал и се е стигнало до престъплението.

Митко Димитров е известен с това, че няма къща в селото, която да не е окрал. Последно време е станал особено агресивен и е избирал за жертви възрастни самотни жени. Една бутнал на земята, докато я обирал, друга се е опитал да души.

Бившият полицай Тодор Лапков е бил обиран от Димитров три пъти досега. Последният път наглият крадец е ударил Лапков в главата с дървен кол и е задигнал 1000 лева. Лапков е разфасовал тялото в няколко чувала. Те са престояли в шахтата от вторник досега.