Крими

МВР с пълна проверка след убийството на Илиян Филипов

Министърът разпореди да се установи имало ли е сигнали за заплахи и дали полицията е пропуснала важни данни

МВР с пълна проверка след убийството на Илиян Филипов
30 сеп 26 | 17:42
527
Фатме Мустафова

Пълна проверка в МВР за сигнали за опасност за живота на пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. разпореди вътрешният министър Иван Демерджиев. Ще се проверява дали в структурите на ведомството са постъпвали данни, жалби или сигнали, свързани с безопасността му, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В официалните регистри на министерството към момента не са открити данни за подобни сигнали.

Проверката идва след публично разпространена през март 2025 г. информация, че бизнесменът се притеснява за живота си. Демерджиев е разпоредил да се установи и дали компетентна структура на МВР се е самосезирала след публикациите и е предприела действия.

Според МВР данни за подобна реакция през 2025 г. не са открити.

Търсят пропуски в действията на полицията

В тази връзка министърът е възложил на главния секретар на МВР да бъде извършен пълен анализ на действията на органите на реда през 2025 г.

Ще се проверява дали при работата по случая не са били пренебрегнати важни обстоятелства или данни.

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Крими
Първи кадри след убийството на Илиян Филипов: Полиция претърсва района около дома му в Пловдив

Първи кадри след убийството на Илиян Филипов: Полиция претърсва района около дома му в Пловдив

Камери са заснели действията на полицията и линейка пред дома на бизнесмена, разследването е поето и от Главна дирекция „Национална полиция“

Крими
30 септември | 10:19
0 коментара
2499
Още от Крими
Коментирай