МВР с пълна проверка след убийството на Илиян Филипов

Пълна проверка в МВР за сигнали за опасност за живота на пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф. разпореди вътрешният министър Иван Демерджиев. Ще се проверява дали в структурите на ведомството са постъпвали данни, жалби или сигнали, свързани с безопасността му, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В официалните регистри на министерството към момента не са открити данни за подобни сигнали.

Проверката идва след публично разпространена през март 2025 г. информация, че бизнесменът се притеснява за живота си. Демерджиев е разпоредил да се установи и дали компетентна структура на МВР се е самосезирала след публикациите и е предприела действия.

Според МВР данни за подобна реакция през 2025 г. не са открити.

Търсят пропуски в действията на полицията

В тази връзка министърът е възложил на главния секретар на МВР да бъде извършен пълен анализ на действията на органите на реда през 2025 г.

Ще се проверява дали при работата по случая не са били пренебрегнати важни обстоятелства или данни.