Световните медии - абсолютно мафиотско убийство в България!

Новината за покушението над Илиян Филипов бързо стигна до световните медии.

"Виден български бизнесмен и президент на футболен клуб от висшата лига беше застрелян в град Пловдив рано в сряда", пишат от Reuters.

"Илиян Филипов - собственик на една от най-големите транспортни и логистични компании в България, ПИМК, и мажоритарен акционер във Ботев Пловдив - е бил убит около 1 часа сутринта местно време в имот, който е притежавал в града, според съобщенията", допълва медията по темата.

За случилото се в Пловдив тази нощ информира и Independent.

Като "екзекуция в стил мафия в България" определиха, убийството на Илиян Филипов от румънското издание bzi.ro.

"Сцената на краха на бизнеса и футболния свят в България бе белязана от събитие с изключително насилие. Илиян Филипов, една от най-влиятелните икономически фигури в региона, стана жертва на нападение, подобно на екзекуция. Трагичният инцидент спешно мобилизира властите в гр. Пловдив, които се опитват да възстановят събитията и да идентифицират извършителите на това тежко престъпление", гласи информацията там.