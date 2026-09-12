Разбиха канал за мигранти през Гърция и България. Печалбата им била над 300 000 евро
В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
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В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
Сом гигант събра очите на цяла България
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно
Открита е край край село Рогош, тече проверка
В. "Марица" събра властите на дискусия "Културният туризъм в Пловдив. Какво още"
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Шофьорът е с положителна проба за кокаин
Необходимата инфраструктура е вече изградена и се намира на пешеходно разстояние от центъра на град Одрин
Движението по "Тракия" е спряно в двете посоки
По първоначална информация ремарке е запречило пътното платно
Един от най-добрите анестезиолози в България се оказа на мястото на катастрофата
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Гръцките граничари за пореден път изтласкали нелегалните мигранти обратно към Турция