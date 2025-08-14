Временна организация на движението по две ключови магистрали

Профилактика на тол камера, премахване на крайпътна растителност и почистване на канавки налагат временна организация на движението по магистралите „Марица“ и „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 14 август от 22:30 ч. за около 40 минути ще се променя организацията на движение

при 83-и км на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив.

В участъка на територията на област Хасково ще се извършва профилактика на тол камера, като ще се работи поетапно в двете ленти за движение.

За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през късно вечерта, когато движението е по-малко, отбелязват от АПИ.

На 14, 15 и 18 август между 8 ч. и 16 ч. е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

в участъка от автомагистрала „Хемус“ между 49-и и 48-и км в посока София.

В трите делнични дни ще се премахва крайпътната растителност. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват.

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

На 15 и 16 август от 6 ч. до 17 ч. поетапно ще се променя организацията на движение в посока София и

в участъка на „Хемус“ от 25-и до 29-и км.

Временната организация в тези дни е за почистване на канавки (облицовани окопи). Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Шофьорите да спазват стриктно и поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com