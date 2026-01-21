Георги хвърли въдицата в Марица и извади 2 метра чудовище ВИДЕО

Любопитно

21 яну 26 | 22:17
900
Мира Иванова

Огромен сом е бил уловен във водите на река Марица край Пловдив, показаха рибари ентусиасти в социалните мрежи. Голямата риба е хваната от Георги Георгиев на спининг. След като е била измерена дължината ѝ, се е оказало, че тя е точно 2 метра. Веднага след това Георги показва как пуска сома обратно във водата.

Видео е запечатало как гигантът отплува в реката след освобождаването. Клипът е събрал близо 10 000 лайка в социалните мрежи.

“Наслука на всички читави риболовци и помнете, че за да ги има, трябва да ги пазим”, призовават рибари и поздравяват колегата си за това, че е освободил гиганта.

Мира Иванова

1 Коментара
Бай Васил
преди 50 минути

Шапка му свалям на това момче!!!

