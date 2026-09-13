Риболовна мечта оживя! Сом над 150 кг се предаде след 40 минути битка
След кратка фотосесия на брега впечатляващата риба е била върната невредима обратно в Дунав
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След кратка фотосесия на брега впечатляващата риба е била върната невредима обратно в Дунав
Сом гигант събра очите на цяла България
Според рибарите, усещането е било като истинска битка
Трима трябвало да участват в борбата с чудовището
Лекар от Кюстендил улови сом, достоен за рекордите на "Гинес", в язовира до село Берсин. Водоемът се ползва за спортен риболов и е известен с възможно...
210-сантиметров сом улови в река Дунав видинчанинът Георги Алексанадров, предаде tribali.info. Рибата е с тегло 64 килограма, а уловът е рекорден за г...
Скулпторът Александър Пройнов-Апер извади от Дунав при Видин огромен мъртъв сом, съобщи самият той. Разхождайки се в петък сутринта покрай брега на Ду...
Скулптурът Александър Пройнов – Апер, извади от Дунав при Видин огромен мъртъв сом, съобщи самият той. Разхождайки се в петък сутринта покрай брега на...
Изпускат водоема, за да намерят телата на Костадин и Атанас
София. Вкусна рибена чорба сготви вчера Ути Бъчваров за всички бежанци в София. Готвачът на България бе посрещнат от сирийците в лагера във "Военна ра...
Свалят цената на шарана дни преди празника
Магазинът за жива риба в Града на липите, който ще приема заявки