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Лекар улови сом за "Гинес"

Лекар улови сом за "Гинес"

Лекар от Кюстендил улови сом, достоен за рекордите на "Гинес", в язовира до село Берсин. Водоемът се ползва за спортен риболов и е известен с възможно...

05 юли | 16:30
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