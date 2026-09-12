Чули от Инстаграм, че е лесно: След Сеута, стотици щурмуваха и Мелиля
Местните се затвориха в домовете си от страх. Десетки загинаха, Испания изпрати армията
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Местните се затвориха в домовете си от страх. Десетки загинаха, Испания изпрати армията
В рамките на операцията са извършени обиски в 10 жилища в Солун, Атина и София
Петима отиват на съд
Целта е да се пресече престъпната дейност на групи лица
Със сърбите контактували през приложението „Телеграм“
Арестувани са по време на превоз на мигранти
В Истанбул и в Одрин има борси за каналджийски услуги и мигрантите ги търсят
От соцпартията предлагат промени в НК заради убития на границата полицай
Бившият военен министър заяви, че по негово време проблемът с мигрантите е бил овладян
МВР-шефът обеща резултати до няколко дни
Турските власти са заловили мигрантите, които се подготвяли да преминат нелегално в България
Вече влизат предимно 25-30-годишни мъже, а не семейства Много от пришълците минават границата дрогирани, твърди Спас Паунов 41-годишният Спас Паунов...
Служители на "Гранична полиция" са задържали 34-ма сирийци, влезли нелегално в страната. Това съобщи БНТ и уточни, че с тях е имало трима каналджии от...
Специализираният наказателен съд остави в ареста трима от полицаите, обвинени в ръководене и участие в организирана престъпна група за трафик на хора....
Вчера в Поморие задържахме група от около 20 мигранти заедно с каналджиите. Това съобщи премиерът Бойко Борисов по време на блиц-контрол в парламента...
Гърция се опасява от нова вълна бежанци Македонската полиция задържа двама българи, които са се занимавали с трафик на бежанци в Битолско, съобщи еле...
Разследването на организаторите на канали за трафик на мигранти към България и Западна Европа ще се извършва вече от ГДБОП. Това заяви днес главният с...
Масирана полицейска акция се провежда тази сутрин в различни градове на страната, съобщават от Министерството на вътрешните работи. За момента оттам...
Гранични полицаи задържаха група каналджии, ограбили нелегални имигранти, информират от пресцентъра на МВР. Гранични полицаи от Регионална дирекция „...
13 мигранти и трима каналджии са заловени от полицията след истинска гонка, завършила с обърнати коли. Късмет е, че няма пострадали, споделиха от кмет...