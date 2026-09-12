5000 евро броят неграмотни, за да получат шофьорска книжка от Чехия
Следват мерки
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Окръжната прокуратура във Враца е протестирала оправдателната присъда на обвинения за лихварство Ангел Попов – Главестия. Мотивите на държавното обвин...
Врачанският Окръжен съд оправда Ангел Попов по делото за лихварство. Известният с прякора си Главестия бе признат за невинен от магистратите тъй като...