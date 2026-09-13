5000 евро броят неграмотни, за да получат шофьорска книжка от Чехия
Следват мерки
Следете всички новини, анализи и коментари за Тенчо Тенев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За трети път му се случва да „паркира“ на релсите, каза бивш шеф в "Пътна полиция"
Тенчо Тенев потвърди, че Стефан и Марин Димитрови са посещавали МВР
Тол камерите в градовете могат за засичат нарушения на водачите
Тенчо Тенев с подробности
Според него увеличението на заплатите на полицаите не е достатъчно
Чрез тази стъпка ще се повиши събираемостта на глобите от КАТ
Предложи идея, която лансира Европейската комисия
Синдикатите оспорват позицията за вина на всички служители в МВР
Водачът, който управлява този автомобил, е системен наркоман, казват от Пътна полиция
Установените такива случаи са над 250
Тенчо Тенев бе обвинен в превишаване на правата си и съхранение на боеприпаси
Тенчо Тенев бе арестуван за злоупотреби
Акцията е проведена под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив
Повишената агресия на пътя се дължи на повечето дрогирани водачи, които карат автомобили, заяви шефът на отдел "Пътна полиция" в СДВР Тенчо Тенев. "М...
Надрусан шофьор със спринцовка в крака се заби в стълб Хванахме 291 пияни шофьори от януари, но има и почерпени велосипедисти, казва комисар Тенчо Т...
16 шофьори се разкаяха пред КАТ, че са взели книжки с фалшиви дипломи. "Сами дойдоха и доброволно си върнаха свидетелствата за правоуправление", разка...
София. КАТ - София е с нов началник от днес. Тенчо Тенев, родом от Димитровград, оглавява столичните пътни полицаи със заповед на вътрешния министър о...
Старши треньорът на "Левски" Илиан Илиев бе разочарован след равенството 1:1 с "Пирин" Гоце Делчев в мача от поредния кръг в А група. "Сините" успяха...