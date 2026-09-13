Всичко за Тенчо Тенев

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16 се разкаяха пред КАТ

16 се разкаяха пред КАТ

16 шофьори се разкаяха пред КАТ, че са взели книжки с фалшиви дипломи. "Сами дойдоха и доброволно си върнаха свидетелствата за правоуправление", разка...

21 април | 4:45
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КАТ-София с нов шеф

КАТ-София с нов шеф

София. КАТ - София е с нов началник от днес. Тенчо Тенев, родом от Димитровград, оглавява столичните пътни полицаи със заповед на вътрешния министър о...

07 ноември | 11:30
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