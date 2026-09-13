Патрашкова обяви новина за страховит наш ММА боец
Той открива нов бутик
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Той открива нов бутик
В мрежата се изпокараха заради нея
Какво разкри самата тя за аксесоара
Дали ще се стигне до съдебен казус
За да се види, че стилът не е толкова неповторим
Какво обяснение даде самата тя
София. Записи между Георги Първанов, Бойко Борисов и Румен Петков има. Това категорично заяви главният редактор на в. „Галерия" Кристина Патрашкова пр...