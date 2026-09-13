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Патрашкова: Записи има

Патрашкова: Записи има

София. Записи между Георги Първанов, Бойко Борисов и Румен Петков има. Това категорично заяви главният редактор на в. „Галерия" Кристина Патрашкова пр...

22 януари | 9:12
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