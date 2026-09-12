С духова музика и червен килим Бургас ще изпрати своите абитуриенти на 15 май
Тази година по маршрута ще бъдат изградени пет специални арки
Следете всички новини, анализи и коментари за Арки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година по маршрута ще бъдат изградени пет специални арки
На територията няма да се изграждат арки, независимо че такива има в проекта за бъдещия музей. Това разпореди днес заместник-министърът на културата Б...
Работна група дава спешна експертиза за визията на античния музей Арките, които по проект щяха да бъдат построени на най-голямата сграда в античния м...