Путин отива в Белия дом? Йонко Мермерски с новина
Ще паднат ли щатските визи за българите
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Ще паднат ли щатските визи за българите
Професор Йонко Мермерски призова Стоичков
Експертът беше плътно зад американския президент на срещата му с Бойко Борисов в Белия дом преди години
Моралната страна на конфликта в Украйна остава на заден план спрямо желанието на другите държави да получат някаква изгода
Говори проф. Йонко Мермерски
Щом говориш руски, ще те взема с мен при Владимир Путин. Това казал Доналд Тръмп на Бойко Борисов при срещата им в Белия дом, която се състоя в първ...
Много голяма е съпротивата срещу успели и независими хора, каза лидерът на ВОЛЯ
Много съм разочарован от медиите в САЩ, каза пред "Стандарт" проф. Йонко Мермерски
Управление като това на Тръмп би било полезно за България, смята именитият професор
И двамата са политически животни, каза проф. Йонко Мермерски
Това твърди изобретателят д-р Йонко Мермерски
Демократите водят слаба кампания, защото единствената им кауза е да свалят Тръмп