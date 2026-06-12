Над 24 000 зрелостници пишат днес втората задължителна матура
В Министерството на образованието бе изтеглен вариант 2, изпитът започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
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В Министерството на образованието бе изтеглен вариант 2, изпитът започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
На учениците, които не са в 7-и и 12-и клас, ще се съберат седем дни почивка между 18 и 24 май. Причината е, че в този период се провеждат матурите, а...
Представители на родителите ще присъстват в сградите, където се провеждат зрелостни изпити или външното оценяване след 7-ми клас. Това е едно от новов...
Снимат нонстоп в големите школа, показват записите на родителите На 20 и 22 май ще се проведат зрелостните изпити за 12 клас и тестовете след 7 клас,...