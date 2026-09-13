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Денят ще е присъствен, но посветен на 150-годишнината от Априлското въстание
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Денят ще е присъствен, но посветен на 150-годишнината от Априлското въстание
Какво показаха резултатите в допитването
Всяко добро направено, ще го умножа и ще прибавя още. В момента всички реформи свързани с образованието са въпрос на кураж. Така го разчитам за себе с...