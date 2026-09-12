Алекс Раева разкри как Любен Дилов-син е спасил живота й
Беше рядък човек - блестящ ум, безпощадно чувство за хумор, написа Раева
Следете всички новини, анализи и коментари за Алекс Раева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Беше рядък човек - блестящ ум, безпощадно чувство за хумор, написа Раева
Според прогнозите победата ще се изплъзне на колоритния изпълнител
Тя представи невероятен двоен образ
По думите ѝ атмосферата в шоуто е напълно искрена
Невероятни емоции и много усмивки донесе шестият лайв на “Като две капки вода”
Според нея артистът трябва да си стои на мястото и да не се изкушава от политиката
Приятелка е с бившата му жена, тя я облича в Капките
Певицата и водеща качи горещи снимки в Инстаграм
Това ще е първи брак за Алекс, която за последно гледахме като лице на "Денсинг старс"
Какво се случи
Какво се случва преди ефир
Тя наскоро се появи в изданието на "Аз обичам България"
Трифонова и Димитър Стефанин изпълниха виенски валс
Водещият на "Капките" захапа колегите си в конкурентната телевизия
Двете издадоха каква роднинска връзка имат
Тв водещата очаквано свали маската на Заекът
Това много разви моят потенциал на актриса, каза тя
В началото не е могла да повярва как се държи
Певецът забегна в Гърция с Алекс Раева
Певицата стана майка едва миналата година